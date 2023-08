【人気沸騰】 美品 SEVEN TEN BY MIHO KAWAHITO レースワンピース ロングワンピース

710 seventen by miho kawahito

710 seventen by miho kawahitoのニット白編みのロングワンピースです。川人未帆さんデザイナーのブランドです。Mサイズです。1年半ほど前に5万円ほどで購入しました。春夏のこれからの季節に一枚でさらっとぴったりのとってとっても素敵なワンピースです。細やかで丁寧な作りでうっとりしてしまいます。着心地もよいです。着用回数は3回程度です。毎回クリーニングにだしとても大切に着ておりましたが小さい子供がおりなかなか着る機会がないため出品させていただきます。ランチやディナー、ガーデンで行うパーティやウェディングドレスにも。最近では君嶋十和子さんなどが愛用しているブランドです。カラー...ホワイト柄・デザイン...レース袖丈...半袖季節感...春, 夏unitedarrows beautyandyouth新宿伊勢丹 ケイタマルヤマvery classy 25 maayaパール

