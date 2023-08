極美品 18SS Supreme Obama Shirt オバマ シャツ

Supreme Obama Shirt

2018SS オバマシャツ

コレクションのためほとんど着用はしておりません。着用感はほとんど見られませんがあくまで中古品ですのでよろしくお願い致します。

写真のものが実物になります。

値下げは不可になります。

カラー ブラック

●サイズ M

着丈 約72cm

身幅 約55cm

肩幅 約46cm

袖丈 約25cm

※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

● 自宅長期保管

大切に保管していますが、あくまで自宅での保管となりますので、神経質な方や状態を極度に気になされる方はお取引をご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

