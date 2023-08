『2年保証』 ルイヴィトン キャスケット キャップ

カラー...ブラック ノワール

サイズ...60

素材...牛革

製品番号...M76581

キャスケット・モノグラム シャドウ

〜LOUIS VUITTONより〜

人気のベースボールスタイルを

フレッシュにアップデートしたキャップ。

レザー100%で精緻に仕立て、

モノグラム シャドウ パターンをエンボス加工で施しました。

ルイ ヴィトンが誇るレザー加工技術が際立つ、5枚のパネルを使用したバイザーキャップは、

調節可能なバックストラップ付き。

レザーグッズ コレクションの「モノグラム シャドウ」ラインとも

相性抜群なアイテムです。

いざ購入したものの勿体なくて1度試しに被って

半年以上飾っておりました。

このままでは勿体ないと思い出品しました

自宅保管品の為、神経質な方は御遠慮下さい。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

