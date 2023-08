#iootshop

↑にて、#80svintage #派手柄シャツ 沢山だしてます^_^

人との出会い大切に^_^コメントする方サービスします、まとめか買いは、半端なくサービスします^_^

80年代のゴージャスな、雰囲気がたっぷり詰まったステンドグラス✖️キュビズムガラ柄の開襟シャツが入荷しました!希少な一着は、コーディネートの主役になること間違いなしです。

※因みに。現代は、復刻のステンドグラスは、ありますが、あれ、ただの、プリントです、なので、キュビズムは、絶対に出来ません、

メンズ、レディースを問わず、さまざまなシーンに合わせられる一着となっております。着用していただいた方のオシャレの幅が広がります、

コーデは、ネオアメカジモダンスタイル、

ルードミックスです!!

▷color◁

写真参照

※お使いのブラウザにより、色が異なって見える場合がございます、

▷size◁ 平置き片面採寸【㎝表記】

表記size L位です!!

着丈71

身幅56

肩幅50ドロップショルダーDS

袖丈27DSの為ハンガー掛け肩落ちから採寸

※多少の誤差はご容赦下さい

【着用画像データ】

身長170㎝ 体重56kg 普段MかL着用

普通体型

▷material◁

vintageポリ 裏打ちと言われる、裏まで美しくのるプリントが、証拠です!! 現代は、使えない最高級ポリ、

▷condition◁

ダメージ無く良好、長く愛用できます!!

ボディは美品です、

※入念にチェックは、しておりますが、vintage/usedの商品の為ご理解下さい、

#高級シャツ#派手シャツ#柄シャツ#夏シャツ#シャツ

#東京古着#大阪古着#古着屋#ワコマリア#ルード#アメカジ#不良シャツ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

