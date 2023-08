マレット№31 SATO A92 TWO TONE/4本(2組) 毛糸巻 柄:籐

安倍圭子氏の依頼で佐藤英彦さんが日本で最初にTWO TONEを考案しました。ヤマハのカタログにはTWO TONEを見ることができますが、現行のSATOのカタログからは外れていて見つけることはできませんので、大変希少なものです。なお、通常のSATOのTWO TONEマレットよりも5㎝長めに作っていただいたものです。

私は6本マレットでの演奏はほとんどしませんが、予備も含めて6本を1単位として考えています。(こちらはそのうちの4本(2組)です。)

同時に注文したBタイプを使用したために、こちらは未使用のまま保管していました。

その他についても経年変化はあるものと思われますので、柄のソリやヘッドその他の汚れについては写真でご確認をお願いします。

特に籐材の柄はバーチ材と違って、「しなる良さ」があると同時に必要以上に反ってしまうという点があります。特にLONGタイプはそれが顕著です。それをご承知おきの上、自宅保管品ということでご検討ください。

なお、ご購入後のトラブルを避けるため、ご不明な点やご質問等はご購入までに必ずお願い致します。

マレット№29 SATO A94 TWO TONE/4本(2組) 毛糸巻 柄:籐

通常のSATOのTWO TONEマレットはA92ですが、A94はそれよりもハードです。

私は6本マレットでの演奏はほとんどしませんが、予備も含めて6本を1単位として考えています。(こちらはそのうちの4本(2組)です。)

何度か使用しており、すり減っている部分が見られます。また、経年劣化により、綴じ糸がほどけている部分(写真6)がありますので値段を下げて出品します。

特に籐材の柄はバーチ材と違って、「しなる良さ」があると同時に必要以上に反ってしまうという点があります。特にLONGタイプはそれが顕著です。それをご承知おきの上、自宅保管品ということでご検討ください。

なお、ご購入後のトラブルを避けるため、ご不明な点やご質問等はご購入までに必ずお願い致します。プロフィール「お取引きをしていただくにあたって」もご覧ください。#マレット #マリンバ #ヴィブラフォン #木琴 #シロフォン #打楽器

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

