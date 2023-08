「IOLANI(イオラニ)」レーヨンアロハシャツになります。

柄はハワイアンの王道であるサーファー&フラガール柄です。

おまけにブランドネームの「IOLANI」も柄に溶け込むように散りばめられていてグッドです。

購入後、短時間1回だけ使用した美品です。

もちろん正真正銘のハワイ製(MADE IN HAWAII)です。

サイズも珍しいウィメンズのゴールデンサイズであるワンサイズS相当です。

フロントは開襟でも、ネックまでボタンをとめる、といった2つのスタイルを楽しめます。

フロントはバンブーボタンでこのあたりのディテールもバッチリです。

個人的にハワイアンアロハらしくない曖昧な柄よりもストレートで王道なこの柄の方がインパクトがあって好きです。

そのため、こちらを見つけた時に即購入で、周りからも好評でした。

ただ、好きすぎて同じような柄が増えてきたので、後ろ髪を引かれる思いで出品しました。

本物のハワイ アンアロハをお探しの方におすすめします。

大事にしてくださる方にお譲りしたいと思います。

ご検討よろしくお願いします。

サイズ:ワンサイズS相当(着丈63cm,肩幅37cm,身幅44cm,袖丈17.5cm)

カラー:サーファー&フラガール柄

素材:レーヨン100%

生産国表記:MADE IN HAWAII

参考購入価格:15,000円以上したと思います

出品にあたりチェックはしていますが、見落としがあった場合はお許しください。

あくまで個人保管のお品なので、神経質な方や中古品に完璧を求める方はトラブル防止のため、入札はご遠慮ください。

また、落札後のクレームやキャンセルはご遠慮ください。

小さなことでも結構ですので、ご不明な点は事前に質問をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド イオラニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

