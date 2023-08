インディアンス ニューエラ authentic キャップ

【size】7 3/8

【color】紺×赤

【状態】試着のみ(未使用に近い)

数年前にインディアンのロゴが使え無くなる前に購入し自宅保管しておりました。

ワフー酋長のロゴ(旧ロゴ)は2019年に使用を

やめた為、現在入手困難です。

状態の良い物をお探しの方

お譲りいたします。

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 未使用に近い

