独創的 Union South Los (usa直輸入) Angeles キャップ

■ 商品名··· South Union Los Angeles

■ 状態...かなり綺麗でステッチの解けもありません!

■ 説明

SouthUnion(米国ケンタッキー州)

7unionキャップで日本では手に入らない品物です!細かいステッチと色味

デニム生地とベロアのツバ部分が

何とも言えない渋さを出しております。

ネットでも同じ物は1つも出てきませんので

誰とも被りたくない方やキャップへの

こだわりがある方に譲れたら

嬉しく思います♪

素人管理なので神経質な方はご遠慮下さい。

快いやり取りでお願い申し上げます。

気になる事がありましたら

お気軽にコメントお待ちしております!

#LA

#usa

#キャップ

#CAP

#デニム

#7Union

商品の情報 ブランド セブンユニオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

