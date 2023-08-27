人気定番の コムドットゆうた愛用　レイバン伊達メガネ サングラス/メガネ

コムドットゆうたが愛用しているレイバンの伊達メガネです。新品で買ったものの試着の際にサイズが合わなかった為出品します。

美品 oliver peoples 505 雅 slb



RayBan RB2140F 901/64 52 木村拓哉 キムタク サングラス

【カラー】

FUCKING AWESOME サングラス

フレーム : ブラック

【新品.未使用品】レイバンサングラスRay-Banクラブマスターミラーレンズ

レンズ : 透明 度なし

JINS メガネMUF-19S-229 combination titanium



coach コーチ サングラス ハドソン レクタングル



オリバーピープルズ OLIVER PEOPLES サングラス

【サイズ】

レイバンクラブマスター眼鏡フレーム 《新品未使用品》

レンズ横幅：５３ミリ

オリバーピープルズ オーバルメガネ

レンズ縦幅：約３８ミリ

ジェントルモンスター Gentle Monster サングラス Solo 01

鼻幅：２０ミリ

金子眼鏡 掌 メガネ チタン T767 眼鏡ケース・クリーナー付属

フレーム全幅：約１４５ミリ

Oakley オークリー レーシングジャケット サングラス

フレーム縦幅：約４５ミリ

agnes b アニエスベー AB-2076 BRメガネフレーム

テンプル長：１５０ミリ

新品 未使用 レイバン サングラス ヘキサゴナル RB3548N



OAKLEY HOLBROOK



★安心正規品★キムタクレイバン RB2140F-9013F

【付属品】

Oakley SUTRO LITE オークリー スートロライト 柳田、丸選手

純正ケース、クリーナークロス、保証書、取扱説明書

ayame around Tortoise サングラス アヤメ



EVILACT イーブルアクト サングラス THOR 新作 日本製 美品

素人保存、発送となります。ご理解の程よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 新品、未使用

コムドットゆうたが愛用しているレイバンの伊達メガネです。新品で買ったものの試着の際にサイズが合わなかった為出品します。【カラー】フレーム : ブラックレンズ : 透明 度なし【サイズ】レンズ横幅：５３ミリレンズ縦幅：約３８ミリ鼻幅：２０ミリフレーム全幅：約１４５ミリフレーム縦幅：約４５ミリテンプル長：１５０ミリ【付属品】純正ケース、クリーナークロス、保証書、取扱説明書素人保存、発送となります。ご理解の程よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 新品、未使用

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