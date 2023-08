☆ご閲覧ありがとうございます☆

商品の情報 ブランド ミズノプロ 商品の状態 未使用に近い

☆ご閲覧ありがとうございます☆北海道日本ハムファイターズの池田隆英投手ユニフォーム、球団支給品のミズノプロコレクションとなります。2022年に行われたFIGHTERS CLASSICにて復刻された北海道移転元年の2004-2010モデルです。ファイターズ球団史上初の日本一に輝いた2006年、連覇を果たした2007年、リーグ制覇を奪還した2009年と栄光の記憶に彩られた伝統のユニフォームです。直筆サイン入りです。支給品ですのでサイズタグはありません。平置きにて実寸したところ、着丈が約90cm、身幅が約63cmでした。使用感のない美品です。保管に伴う畳シワ程度はご容赦下さい。その他詳細は画像をご参照願います。ご落札頂きましたらなるべくお早めに発送させて頂きます。それでは何卒よろしくお願い致します。

