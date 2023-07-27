【超新作】 天然石 逸品ターコイズ　ブレスレット（番号A2792） ブレスレット

天然石 逸品ターコイズ ブレスレット サイズ：約直径6.5mm*厚さ2mm；

k14ブレスレット



Tiffany 1837インターロッキング サークル チェーン ブレスレット

袋が付き；商品番号A2792、重さ約10.20g；

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GIVENCHY PARIS VINTAGE 80s GG デザインブレスレット

内径約：16cm；

ブラックルチル 天然石 高品質



タリカム様48［護法童子］タケミカヅキ呪術「憑き富」千里眼※六重赤紐

【意味&効果】

未使用 canal4℃ K18 ダイヤブレスレット ピンクゴールド バイザヤード

ターコイズは、その空色を思わせる色彩のように非常に明るいエネルギーをもち、ネガティブなエネルギーを払いのけ、困難を乗り越えて願望を達成するためのサポートをしてくれます。

高品質 ラリマーブレスレット 2 ラリマー

勇気と行動力をもたらし、はつらつとした積極性を与えてくれますので、新しいことに対して臆病になってしまう人には、大切な一歩を踏み出す力を貸してくれるでしょう。

☆ITO様☆専用☆ダブルパワー炸裂！白龍神と白龍眼天珠のブレス

また、大空にむかい深呼吸するように、蓄積したストレスを解消させるパワーで、波立った感情を穏やかに鎮めるといわれます。

大人気の天然石◇サゲニティッククォーツ◇ブレスレット 約11.6㎜

仕事や人間関係などでトラブルに巻き込まれ、悩まされる時にはこの石をアクセサリーとして身につけるとよいでしょう。

希少品 中国七宝桃色本珊瑚細工silverブレス アクセサリー ヴィンテージ

またこの石は、危険や邪悪なエネルギーから持ち主を守るとされ古くから、持ち主に危険が及ぶと変色したり欠けてしまったりという神秘的な伝承も数多く残っている石です。

【天然】タイチンルチルクオーツ ブレスレット 貔貅 8.6mm



Loree Rodkin LAVA STONE BRACELET

即購入OK，宜しくお願いします！

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

天然石 逸品ターコイズ ブレスレット サイズ：約直径6.5mm*厚さ2mm；袋が付き；商品番号A2792、重さ約10.20g；内径約：16cm；【意味&効果】ターコイズは、その空色を思わせる色彩のように非常に明るいエネルギーをもち、ネガティブなエネルギーを払いのけ、困難を乗り越えて願望を達成するためのサポートをしてくれます。勇気と行動力をもたらし、はつらつとした積極性を与えてくれますので、新しいことに対して臆病になってしまう人には、大切な一歩を踏み出す力を貸してくれるでしょう。また、大空にむかい深呼吸するように、蓄積したストレスを解消させるパワーで、波立った感情を穏やかに鎮めるといわれます。仕事や人間関係などでトラブルに巻き込まれ、悩まされる時にはこの石をアクセサリーとして身につけるとよいでしょう。またこの石は、危険や邪悪なエネルギーから持ち主を守るとされ古くから、持ち主に危険が及ぶと変色したり欠けてしまったりという神秘的な伝承も数多く残っている石です。即購入OK，宜しくお願いします！

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