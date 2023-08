今月、息子が購入しましたが 旅行の時に1度使用しただけです。

髪を短髪にしたのでもう使わないと言うので出品いたしました。

目立った汚れ等は無いと思いますが、自宅保管していたお品なので完璧を求める方はご遠慮くださいませ<(_ _)>

■カラーは人気のヒュッゲグレーです。

■ポーチと説明書のビニールは未開封です。

■箱入りで送料が高めなのでお値引きの相談はご遠慮下さいm(_ _)m

●髪の根元まで届き速乾を実現する、業界最速クラス(53m/s)の風。

●ドライヤー疲れさせない約255gの軽量ボディ。

●シンプルな5つのモードで、ヘアドライのスタイルにあわせたドライを可能に。

●スタイリッシュながら、女性や子供の手でも持ちやすいデザイン。

●「ながらドライ」を叶えるハンズフリー(STANDモード)搭載。

●髪を乾燥から守るマイナスイオン(50,000,000個/cc以上)搭載。

PSEマーク:付き

■本体寸法/約W38xD185xH170mm

■スタンド寸法/約W72xD117xH168mm

■商品重量/約255g(ノズル、ケーブル含まず

■主要材質/PC、ABS、PA66樹脂

■定格電圧/AC100V〜

■定格周波数/50/60Hz

■定格消費電力/1000W(モード:BASIC1 温風時)

■コードの長さ/約1.8m

■温風温度/約88°C(モード:BASIC1 ノズル:無)

■最大風速/約53m/s(モード:BASIC1 ノズル:無)

■最大風量/約3.6m3/min(モード:BASIC1 ノズル:有)

■内容品/本体、ノズル、スタンド、トラベルポーチ、クイックガイド、取扱説明書(保証書付き)

■価格 ¥29.700

自宅保管ですので、神経質な方のご購入は御遠慮下さい。

購入前にプロフィール読んでから購入お願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

