RIMOWAリモワ

ルフトハンザモデル Lufthansa

アルミニウム製スーツケース(ジュラルミン)

大容量 80 L(正規品)です。

10年ほど前、ドイツにて新品で購入した後、

10回ほど使用しました。

所々に傷や凹みがありますが、

大事に使っていたので大きな傷等はありません。

写真にてご確認お願いします。

現在公式サイトでは販売していない

限定モデルです。

アルミニウム製の80 Lサイズは

海外旅行で重宝すると思います。

中古品であることをご理解の上、ご検討お願いします。

購入場所:ドイツ フランクフルト空港 World Shop

サイズ(実測値):縦75 cm、横49 cm、奥27 cm

容量:約80 L

重量:約6.0 kg

材質:アルミニウム

車輪:4輪

スーツケースカバー等をかけての

宅配便での発送になる予定です。

よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド リモワ 商品の状態 やや傷や汚れあり

