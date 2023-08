GUCCI ネックレス・リング・ブレスレット、多数出品しておりますので是非ご覧下さいませ。

グッチ GUCCI インターロッキング G GG ネックレス 925 になります。

素材

シルバー925

カラー

シルバー

サイズ

チェーン全長 約43cm

トップ 約よこ2.5cmたて1.9cm

刻印

GUCCI made in Italy

Ag925

ホールマーク

付属品

GUCCI箱、GUCCI布袋、GUCCI小冊子、GUCCIコントロールカード※画像二枚目が全てでございます。

状態

多少の小傷はございますが、通常使用に差し支え無いお品物でございます。

当方の出品しているブランド品は、セカンドストリートやブランディア・大手質屋にて購入した商品でございます。

鑑定済みですので安心して御検討下さいませ。

《識別番号1532》

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

