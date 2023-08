今年の新作から定番まで！ 新品 27.0cm アディダス スーパースター EG4959 黒 スニーカー スニーカー

#しりゅーのメンズファッション一覧

■商品

adidas originals アディダス オリジナルス

SUPER STAR スーパースター EG4959 メンズ スニーカー

カラー:ブラック(黒)

サイズ:27.0cm

■状態

新品・未使用

■商品詳細

アディダス オリジナルスより「スーパースター」です。

アディダス"スーパースター"は、1970年代にバスケットボールシューズ初のオールレザーローカットモデルとしてデビューし、今では不動の人気を誇るストリートアイコンの一つです。

■発送について

・らくらくメルカリ便(追跡可・匿名配送)にて発送予定。

・送料無料、送料込み。

■お値引きについて

・こちらの商品についてはお値引き不可とさせていただきます。

■ご注意

・お支払い手続き確認後、原則24時間以内に発送いたしますが、個人対応のため稀に対応ができない場合がございます。

・他サイトでも販売中のため、時間的に僅差で注文が入ってしまった場合はキャンセルとさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

#しりゅーのメンズファッション一覧

#adidas

#アディダス

#adidasoriginals

#アディダスオリジナルス

#SUPERSTAR

#スーパースター

#EG4959

#メンズ

#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

