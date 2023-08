最新エルメス 新品　BEARDSLEY ビアズリー　プリーツティアードスカート ロングスカート

大人気

ビアズリー BEARDSLEY

ホワイト(実際はオフホワイト )

新品 タグ付き 未着用

プリーツ×ティアードデザイン

ポリエステル素材

細めのプリーツで広がりすぎないデザインです

オールシーズン着用できそうです

一目惚れでネットショップから購入しましたが

残念ながら私には似合いそうにないため

お好きな方にお譲りして長く着用していただけたらと思います

梱包ビニールは外しましたが

タグ付き新品です

試着はしておりません

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ビアズリー 商品の状態 新品、未使用

大人気 ビアズリー BEARDSLEYプリーツティアードスカートホワイト(実際はオフホワイト )新品 タグ付き 未着用プリーツ×ティアードデザインポリエステル素材細めのプリーツで広がりすぎないデザインですオールシーズン着用できそうです一目惚れでネットショップから購入しましたが残念ながら私には似合いそうにないためお好きな方にお譲りして長く着用していただけたらと思います梱包ビニールは外しましたがタグ付き新品です試着はしておりません

