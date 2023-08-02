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【限定価格セール！】 Marshall STANMORE II ブラウン / Brown 限定色 スピーカー

商品の説明

限定色のブラウンに惹かれて、2年前に正規販売店で新品購入しました。
Bose 161 天井 スピーカー ブラック
スピーカーとして性能、デザインともに大変満足していますが、引っ越しにあたり大音量で音楽を聴くことが難しくなるため出品します。
バルミューダ BALMUDA The Speaker M01A-BK スピーカー

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設置場所は室内の窓から離れた場所になりますが、完全に遮光ではございませんので、新品時から変化している可能性はあります。
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使用時間は2年間で2千～3千時間程度です。
ポーズ　BOSE Model 363SYSTEM

SONY SS-CS5 ペア
また売却金を使ってヘッドホンを購入予定ですので、お勧めなど教えてください。
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購入時の専用段ボールで発送します。
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●カラー : ブラウン
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●サイズ : W350×H185×D195mm
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●重量 : 約4.65Kg
BOSE BASS MODULE 700
●デジタルアンプ : 50W×1+15W×2 (計80W)　クラスDアンプ
天元様専用
●ユニット : 19mm トゥイーター×2 　133mmウーハー×1
Bose SoundLink Mini II 美品
●再生周波数帯域 : 50Hz〜20KHz
B&W CDM 7NT ペア連番
●ワイヤレス方式 : Bluetooth5.0　Apt-X対応
【未使用】Anker Soundcore Motion X600 ★送料込み★
●有線接続 : 3.5mmステレオミニプラグ (別売り)　RCA入力
パナソニック ミニコンポ SC-RS60-K
●付属 : 電源ケーブル (＋説明書) 　外箱
Klipsch クリプシュ 5.1ch サラウンド サウンド システム

【新品】EMEET Smart Conference Speaker M2黒
Marshall STANMOREII STANMORE2 STANMOREⅡ Brown
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マーシャル　スタンモアII　スタンモア2　スタンモアⅡ　ブラウン
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Marshall STANMORE　ブラウン
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商品の情報

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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DENON SC-E717 再バフ掛け済 m0s1189

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限定色のブラウンに惹かれて、2年前に正規販売店で新品購入しました。スピーカーとして性能、デザインともに大変満足していますが、引っ越しにあたり大音量で音楽を聴くことが難しくなるため出品します。設置場所は室内の窓から離れた場所になりますが、完全に遮光ではございませんので、新品時から変化している可能性はあります。使用時間は2年間で2千～3千時間程度です。また売却金を使ってヘッドホンを購入予定ですので、お勧めなど教えてください。購入時の専用段ボールで発送します。●カラー : ブラウン●サイズ : W350×H185×D195mm●重量 : 約4.65Kg●デジタルアンプ : 50W×1+15W×2 (計80W)　クラスDアンプ●ユニット : 19mm トゥイーター×2 　133mmウーハー×1●再生周波数帯域 : 50Hz〜20KHz●ワイヤレス方式 : Bluetooth5.0　Apt-X対応●有線接続 : 3.5mmステレオミニプラグ (別売り)　RCA入力●付属 : 電源ケーブル (＋説明書) 　外箱Marshall STANMOREII STANMORE2 STANMOREⅡ Brownマーシャル　スタンモアII　スタンモア2　スタンモアⅡ　ブラウンMarshall STANMORE　ブラウン#MarshallHeadphones#MARSHALLHEADPHONES

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【限定価格セール！】 Marshall STANMORE II ブラウン / Brown 限定色 スピーカー

54分钟前

【限定価格セール！】 Marshall STANMORE II ブラウン / Brown 限定色 スピーカー

¥50,000 ¥27,000

(税込) 送料込み
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4b24606f390
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Marshall STANMORE II ブラウン / Brown 限定色 | forstec.com

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最終値下げ ほぼ新品 Marshall STANMORE II BROWN-

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