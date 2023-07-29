から厳選した ゲーミングノート/i7-11800/16GB /RTX3050/SSD512GB ノートPC

必ずお読みになってからコメントをお願いします

Apple MacBook Air Core i5 ノートパソコン （K29）

『値引き交渉受けません。』

2日まで! 889) MacBook Pro 13インチ 2019-I7



ゲーミング/Windows11/i7-8750H/GTX1060/16GB

型番…FX506HCB-i7r3050pro

MacBook Pro (13-inch, 2018)ジャンク品

ゲーミング用に設計されたパソコンになります。

ノートパソコンWindows11簡単すぐ使えるPC 初心者おすすめ

即日～最長翌日発送いたします。

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C214MA-GA0029

OS...windows11 home

MacBook Pro 15inch i7 16GB 256GB 2018

画面サイズ...15.6インチ

ASUS ROG Flow X13 ジャンク

CPU種類...Corei7-11800H

HP Laptop 15s-eq

メモリ...16GB

Windows11/新品SSD1000GB/メモリ8GB/4世代Core-i5

SSD容量...512GB

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GPU…GeForce RTX 3050 Laptop GPU

MacBook Air 2020年モデル M1 メモリ16GB

リフレッシュレート...144Hz

【極美品】レッツノート SZ6 超軽量PC 7世代i5/爆速512GB パソコン

解像度1920×1080ドット フルHD

MacBookAir m1 2020スペースグレイ 8GB ストレージ256GB



HUAWEI Matebook13

使用期間4ヵ月、週20時間ほど

ほぼ新品Win11高年式2020/SSD＆HDD/DVD/メ8GB/無線/カメラ



NEC VersaPro VH-4 VKT13/H-4 8世代Corei5

本体と充電器のみ、箱を含むその他付属品はございません。

NEC ノートパソコン Corei7 windows11 Office:N441

充電器のみ多少の傷がございます。

MacBook Pro Retina 13-inch Late 2013 動作品

タバコ等は吸いません。

NEC Lavie LS150T 赤薄型美品 SSD WIN11 Office



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詳細は下記Amazonリンクをご覧ください。

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商品の情報 ブランド エイスース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

必ずお読みになってからコメントをお願いします『値引き交渉受けません。』型番…FX506HCB-i7r3050proゲーミング用に設計されたパソコンになります。即日～最長翌日発送いたします。OS...windows11 home画面サイズ...15.6インチCPU種類...Corei7-11800Hメモリ...16GBSSD容量...512GBGPU…GeForce RTX 3050 Laptop GPUリフレッシュレート...144Hz解像度1920×1080ドット フルHD使用期間4ヵ月、週20時間ほど本体と充電器のみ、箱を含むその他付属品はございません。充電器のみ多少の傷がございます。タバコ等は吸いません。詳細は下記Amazonリンクをご覧ください。https://amzn.asia/d/8o6LR81

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