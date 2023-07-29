から厳選した ゲーミングノート/i7-11800/16GB /RTX3050/SSD512GB ノートPC

必ずお読みになってからコメントをお願いします
Apple MacBook Air Core i5 ノートパソコン （K29）
『値引き交渉受けません。』
2日まで! 889) MacBook Pro 13インチ 2019-I7
ゲーミング/Windows11/i7-8750H/GTX1060/16GB
型番…FX506HCB-i7r3050pro
MacBook Pro (13-inch, 2018)ジャンク品
ゲーミング用に設計されたパソコンになります。
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即日～最長翌日発送いたします。
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C214MA-GA0029
OS...windows11 home
MacBook Pro 15inch i7 16GB 256GB 2018
画面サイズ...15.6インチ
ASUS ROG Flow X13 ジャンク
CPU種類...Corei7-11800H
HP Laptop 15s-eq
メモリ...16GB
Windows11/新品SSD1000GB/メモリ8GB/4世代Core-i5
SSD容量...512GB
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GPU…GeForce RTX 3050 Laptop GPU
MacBook Air 2020年モデル M1 メモリ16GB
リフレッシュレート...144Hz
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解像度1920×1080ドット フルHD
MacBookAir m1 2020スペースグレイ 8GB ストレージ256GB
HUAWEI Matebook13
使用期間4ヵ月、週20時間ほど
ほぼ新品Win11高年式2020/SSD＆HDD/DVD/メ8GB/無線/カメラ
NEC VersaPro VH-4 VKT13/H-4 8世代Corei5
本体と充電器のみ、箱を含むその他付属品はございません。
NEC ノートパソコン Corei7 windows11 Office:N441
充電器のみ多少の傷がございます。
MacBook Pro Retina 13-inch Late 2013 動作品
タバコ等は吸いません。
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20220320製Thinkbook 14 Gen3 Ryzen7 5700u
必ずお読みになってからコメントをお願いします『値引き交渉受けません。』型番…FX506HCB-i7r3050proゲーミング用に設計されたパソコンになります。即日～最長翌日発送いたします。OS...windows11 home画面サイズ...15.6インチCPU種類...Corei7-11800Hメモリ...16GBSSD容量...512GBGPU…GeForce RTX 3050 Laptop GPUリフレッシュレート...144Hz解像度1920×1080ドット フルHD使用期間4ヵ月、週20時間ほど本体と充電器のみ、箱を含むその他付属品はございません。充電器のみ多少の傷がございます。タバコ等は吸いません。詳細は下記Amazonリンクをご覧ください。https://amzn.asia/d/8o6LR81