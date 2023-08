ウマ箱 UMABAKO 1期 season 1

第1コーナー〜第4コーナー 4巻セット

シリアルコードなし

多少の傷や汚れ、角の傷みがあります。

完全な美品をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。

お支払い確認後24時間以内に発送いたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

