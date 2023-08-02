独特な 19ss doublet カオス刺繍 Sサイズ トラックパンツ その他

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⬇️商品詳細

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こちらの商品はdoublet(ダブレット)の19ssカオス刺繍トラックパンツになります。購入してから1年ほど着用していたため使用感があり刺繍のほつれが多少ありますがまだまだ着用出来ると思います！

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サイズはSサイズです。

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カラー···ブラック

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パンツ丈···フルレングス

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柄・デザイン···花柄

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素材···ジャージ

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シルエット···ストレート

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季節感···春、夏、秋

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その他質問等はコメントからよろしくお願い致しますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブレット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こんにちは！ご覧頂きありがとうございます！即購入⭕️⬇️商品詳細こちらの商品はdoublet(ダブレット)の19ssカオス刺繍トラックパンツになります。購入してから1年ほど着用していたため使用感があり刺繍のほつれが多少ありますがまだまだ着用出来ると思います！サイズはSサイズです。カラー···ブラックパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···花柄素材···ジャージシルエット···ストレート季節感···春、夏、秋その他質問等はコメントからよろしくお願い致しますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブレット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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