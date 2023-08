ご覧いただきありがとうございます。

新品未使用タグ付きです。

36size、後ろ半分ゴムです。

完売sizeです。

なかなか着る機会がないので、出品します。

どなたか大切に着て頂ければ嬉しいです。

洗濯

ドライクリーニング

原産国

日本

素材

表地:ウール90%、シルク10%

裏地:キュプラ100%

サイズ

(単位cm)

【ウエスト仕様:後ろ半ゴム使用】

36 size

ウエスト63-74

総丈93

ベルト巾3

定価

57,200円(税込)

※畳んでお送りします事をご了承下さい。

自宅保管品の為、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

商品の交渉中であっても、購入手続きをされた方を優先します。

即購入OKです!

ご理解の程、よろしくお願い致します♪

カラー···ピンク

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋、冬

#shetokyo

#SHETOKYO

#シートーキョウ

#シートウキョウ

#elsa

#ロングスカート

#ピンク

↓こちらが好きな方にもおすすめです。

#ドゥロワー

#ツルバイマリコオイカワ

#ボーダーズアットバルコニー

#オブリ

#yori

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。☆Elsa☆新品未使用タグ付きです。36size、後ろ半分ゴムです。完売sizeです。なかなか着る機会がないので、出品します。どなたか大切に着て頂ければ嬉しいです。洗濯ドライクリーニング原産国日本素材表地:ウール90%、シルク10%裏地:キュプラ100%サイズ(単位cm)【ウエスト仕様:後ろ半ゴム使用】36 sizeウエスト63-74総丈93ベルト巾3定価57,200円(税込)※畳んでお送りします事をご了承下さい。自宅保管品の為、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。商品の交渉中であっても、購入手続きをされた方を優先します。即購入OKです!ご理解の程、よろしくお願い致します♪カラー···ピンク柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬#shetokyo#SHETOKYO#シートーキョウ#シートウキョウ#elsa#ロングスカート#ピンク↓こちらが好きな方にもおすすめです。#ドゥロワー#ツルバイマリコオイカワ#ボーダーズアットバルコニー#オブリ#yori

