⬇️タップすると商品一覧が見れます⬇️

THE INOUE BROTHERS アルパカウールブルゾン

#古着屋KenKen

《80年代当時物》Carhartt 茶☆デトロイトジャケット 2XL 刺繍



PALACE × BRITISH MILLERAIN HARRINGTON

✅はじめに

アーカイブ復刻 BOMBER BACK LOGO BLOUSON L

◎「フォロワー様限定でお得な”割引”」を実施中!!

10匣とrelumeコラボブルゾン



カーハート アメリカ製 カーキ ダックジャケット カバーオール OB-21

◎全商品「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!

L NIKE TREND JACKET レトロ トレンド コーチジャケット



Supreme×The North Face 2017S/S フリース 青 L

◎値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

90sポロラルフローレン 刺繍 スイングトップ コットン ジャケット 古着 XL

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

アンダーカバー コーチジャケット undercover



CANADA GOOSE WINDBRIDGE HOODY 6968M

◎古着屋KenKenでは、フルジョやフルダンが好きな、90s、ビッグサイズ、ゆるだぼ、ストリート、スポーツMIXなどのアイテムを多数出品しています。

90's Reebok リーボック ロゴ刺繍 フード ブルゾン ジャケット 原宿



ディーゼル ブルゾン

✅商品情報

ONE OK ROCK MA-1

・ブランド:パタゴニア patagonia

XL 90s polo ralph lauren スポーツジャケット 希少

・色柄:深緑 ダークグリーン

US古着◆ヴィンテージ オイルドコットン ジャケット グリーン メンズXL

・サイズ表記:2XL

90s EURO 紫 レザージャケット

・素材:ポリエステル

ロンハーマン rrl キルティングジャケット

・状態:良品(写真9枚目 左腕背中側汚れ)

Barbourバブアー ASHBY 黒 Mサイズ 新品未使用タグ付



新品未使用 カーハート carhartt ダックジャケット size:L

✅サイズ詳細 (平置き採寸)

新品未使用 COOTIE クーティー ワークジャケット ブルゾンスイングトップ

着丈:74cm

VINTAGEワークジャケット レッドキャップ

身幅:67cm

【美品】barbour バブアー ビデイル

肩幅:59cm

US古着☆シルク【民族 ヒッピー キルティングパッチワークジャケット】メンズM程

袖丈:61cm

【美品】バブアー/ビューフォート/サイズ38/ビンテージ

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

OLD ARC’TERYX POLARTEC FLEECE JACKET L 黒



ROUGH AND RUGGED HUNTER M

✅発送期間

【希少】80s ポロカントリー スエード ジャケット ブラウン 裏地チェック

ご購入から24時間以内に発送させて頂きます。

patagonia ヴィンテージ パイルジャケット ブルゾン デカタグ フリース

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送です。

フランス軍 フライトジャケット デッドストック・完品(ボア付)



stein over sleeve zip jacket

✅注意事項

banana republic バナリパ カバーオール フィールドコート

※古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

XS新品patagonia パタゴニア クラシックレトロXジャケット BOB



90s ケンゾー バックロゴ バイカラー ナイロンジャケット ブルゾン XL

※写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

Y3 内ダウンコート



本店限定 Mサイズ テンダーロイン ランバージャック バッファロージャケット

✅さいごに

大幅値下げセール】サンローラン パームツリー スカジャン

古着屋KenKenの気になる全商品はこちらからチェック!!

【希少2XLサイズ】パタゴニア シンチラスナップt 人気カラー ゆるだぼ.



◾️完売商品◾️Barbour OS Unlined Bedale Casual

⬇️タップすると商品一覧が見れます⬇️

バブアー ビデイルSL 36 ブラックウォッチ

#古着屋KenKen

Supreme Patchwork Harrington Jacket



M fucking awesome work jacket ワークジャケット

パーカー、スウェット、Tシャツ、ラガーシャツ、BDシャツ、ポロシャツ、ナイロンジャケット、マウンテンパーカーなど随時更新中‼︎

chikashitsu+ 22aw cropped bomber jacket



メンズ MACKINTOSH マッキントッシュ WAVERLY ジャケット

管理番号1973-0078-00081

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⬇️タップすると商品一覧が見れます⬇️ #古着屋KenKen✅はじめに◎「フォロワー様限定でお得な”割引”」を実施中!!◎全商品「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!◎値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。◎古着屋KenKenでは、フルジョやフルダンが好きな、90s、ビッグサイズ、ゆるだぼ、ストリート、スポーツMIXなどのアイテムを多数出品しています。✅商品情報・ブランド:パタゴニア patagonia・色柄:深緑 ダークグリーン・サイズ表記:2XL・素材:ポリエステル・状態:良品(写真9枚目 左腕背中側汚れ)✅サイズ詳細 (平置き採寸)着丈:74cm身幅:67cm肩幅:59cm袖丈:61cm※多少の誤差は、ご容赦下さい。✅発送期間ご購入から24時間以内に発送させて頂きます。補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送です。✅注意事項※古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。※写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに古着屋KenKenの気になる全商品はこちらからチェック!! ⬇️タップすると商品一覧が見れます⬇️ #古着屋KenKenパーカー、スウェット、Tシャツ、ラガーシャツ、BDシャツ、ポロシャツ、ナイロンジャケット、マウンテンパーカーなど随時更新中‼︎管理番号1973-0078-00081

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SANDINISTA ボア レザー ジャケット ランチコート スエード 美品jil Sander ジルサンダー Nissy 西島隆弘 着用NCAA ARKANSAS デカロゴ 大きめ古着ナイロンジャケット フリース裏地F-さわ 様専用stevenalan × barbour キルティングジャケット size38ポロラルフローレン レザージャケット POLO SPORT RRLNOID. ツースターフェイクファーフーデッドBLZ ブルゾンマーガレット·ハウエル コーデュロイブルゾンPatagonia パタゴニア レトロXボアジャケット