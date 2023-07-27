【本物保証】 Schott ナイロンジャケット スイングトップ ナイロンジャケット

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サイズ

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身幅→74

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袖丈→55

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状態

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後ろに小さな破れがございます。(写真4枚目)

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他には特に目立つ汚れや破れはございません。

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あくまで個人的見解です。

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ビッグシルエットですが着丈もあまり長くなく非常に可愛いと思います。下にゴムがあるので着用すると非常に可愛いシルエットになります。

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古着屋で購入しました。

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商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ショット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。こちらはSchottのナイロンスイングトップになります。サイズ着丈→73身幅→74袖丈→55状態後ろに小さな破れがございます。(写真4枚目)他には特に目立つ汚れや破れはございません。あくまで個人的見解です。ビッグシルエットですが着丈もあまり長くなく非常に可愛いと思います。下にゴムがあるので着用すると非常に可愛いシルエットになります。古着屋で購入しました。検索タグnumbernine ナンバーナイン undercover アンダーカバー rafsimons ラフシモンズ engineered garments エンジニアドガーメンツ needles ニードルス nepentes ネペンテス soloisソロイス rebuildbyneedles リビルドバイニードルス old park kapital キャピタル visvim gucci paragraph ケボズ ハングオーバーズ ブラックアイパッチ ステューシー エクストララージ ハフ STONE ISLAND ACG prada ドリフヴァンノッテン supreme BED j.w. FORD ベッドフォード Hender Scheme neonsign black means sacai kolo30s 40s 50s 60s 70's 80's 90's カーハート ディッキーズ Ralph Lauren リーバイス パタゴニア チャンピオン NIKE ユニホーム ベッカム オーウェン イングランド リバプール アーセナル バルセロナ VINTAGE USED 古着 ミリタリー レザー kikwear adidas アディダス 西ドイツ トラックジャケット ビンテージ ジャージ ヴィンテージ ジャージ デサント オニツカ PUMA プーマ 在原みゆ紀 小松菜奈 柴田ひかり 菅田将バータグ リバースウィーブ ランタグ トリコロールタグ ベージュ ヴィンテージ 2

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ショット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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