※トラブル回避のため購入をされる方は購入前にプロフ文を一読お願いします。

ブランド古着!日本製 07SS NUMBER (N)INE ダメージニットパンツ



お願い事項ですm(_ _)m

・着画、別カットの写真はご用意できません。

・着用回数や着用感を聞かれましてもお答えできません。

・専用や取り置きなども一切対応できません。

・サイズは実寸サイズを参照し慎重にご判断下さい。

・一番早くに購入ボタンを押された方が最優先となります

★☆お値引きについて☆★

フォロー割(その場でフォローもok)でお値引き可能です

お値下げ希望の方は【希望額】をお伝え下さい!

あまりにも大幅な値引きの場合にはお応えすることが出来ませんが可能な限り対応させていただきます!^^

完全早い者勝ちの即購入OKです。

どのタイミングでも即購入OKになります^^

↓その他のアイテムも宜しければご覧ください↓

◯サイズ(実寸を参照しご判断下さい)

表記サイズ:48

ウエスト:78

股上:23

股下:81

総丈:104

渡幅:28

裾幅:20

カラー:写真をご確認ください。

素材:写真をご確認ください。

全体的若干色褪せあり。

*商品は全て平置き実寸計測しております。

ぜひお持ちの洋服と比較してみてください

*出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお買い求めください。

*タイトル、説明にない撮影小物類はつきません。

◯発送について

お支払いから1~2日以内に発送

◯備考

*購入の際は必ずプロフィールを確認の上ご利用下さい。

*商品はあくまで中古です。

*コンディション表記は主観で記載しています。

*状態は写真を参照し慎重にご判断下さい。

*サイズ測定も素人採寸になります。

*誤購入や購入後のお値引きには対応致しかねます。

*その他メルカリ規約に反することは一切対応できません

No.20080 10000-20000

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ベルウィッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ベルウィッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

