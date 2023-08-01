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いラインアップ パソコンデスクキャスター付きで移動可能ラック付きデスクワークデスク学習デスク 事務机/学習机

商品の説明

製品サイズ：幅100x奥行53x高さ82cm
パソコンデスク120cm3段ラック付ハイデスク付きデスク木製ミシン台【ブラック】
ラックサイズ：幅24x奥行63x高さ62cm
Canary様専用
重量：約16kg
机 テーブル 作業台 幅100cm ウォルナット つや消しニス
梱包重量：約18kg
ブラックガラス天板×ダークブラウン×アイアン☆スタイリッシュデスク☆補償付送料込
天板耐荷重：約80kg 　ラック耐荷重：約15KG（段階ごと）
➀学習机【机本体のみ。】
素材：天板： 15mmMDF+メラミン化粧板　フレーム：スチール（水や汚れ、摩擦に強い粉体塗装）
【送料込】IKEA Micke ワークステーション ＋ SLAGSIDA 照明
【おススメポイント】
【新品未開封】CRASH GATE クラッシュゲート　ディディツインデスク150
1.【木目の立体感までを再現した美しい木目模様天板】なめらかな手触り天板は高級感といい肌触りが兼ね備える上、水や汚れに強く、耐久性も優れて、お手入れも簡単です。汚れた時もサッと簡単に拭けます。
IKEA BEKANT 電動昇降式　 コーナーデスク
2.【キャスター付きラック】キャスター付きなので、ラックの移動が楽々、お好みの場所に快適に移動することができます。
アクタス ACTUS ANFAN 学習机
3.【大収納力備える段階調節できるラック】ほしいものにすぐ手が届く多段ラックが付いています。シェルフの棚板は耐荷重15kgの頑丈設計で、本やDVD・CDなどをたっぷり収納できます。棚板はいくつの高さまで調節できるので、かなり高いものも収納できます。
新品　送料無料　木製テーブル　75×45　ホワイトウォッシュ
4.【横揺れ防止クロス補強金具で安全性を高め】安全性を高めるクロス補強金具がしっかりとデスクをサポート。安心安全な頑丈設計で、更なる品質に高く目指しました。
46Z 送料設置無料 USM Haller ハラーデスク
5. 【一人暮らしにも、ビジネスにも】ゆったり快適に使えるから、ご自宅でも、オフィスでも大活躍！
マルニ木工 maruni ライティングビューロー デスク
6.【スペース活用】スペースを有効活用、便利なスリムデスク場所を取らず、狭いスペースにも設置できます。
【ホワイト】パソコンデスク 3段シェルフ付 簡易デスク学習机 アジャスター付き
7.【あらゆるシーンで使える】書斎・寝室・子供部屋・オフィスルーム・リビングルーム・ミーティングルーム
パソコンデスクキャスター付きで移動可能ラック付きデスクワークデスク学習デスク
8.【ご注意・付属品】简単な組み立て品★六角レンチと組立マニュアル付属

アンティーク 片袖机 勉強机 デスク レトロ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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QSYW ガス式 昇降デスク 机

popo様専用　カリモク　学習机用袖机
製品サイズ：幅100x奥行53x高さ82cmラックサイズ：幅24x奥行63x高さ62cm重量：約16kg 梱包重量：約18kg 天板耐荷重：約80kg 　ラック耐荷重：約15KG（段階ごと）素材：天板： 15mmMDF+メラミン化粧板　フレーム：スチール（水や汚れ、摩擦に強い粉体塗装）【おススメポイント】 1.【木目の立体感までを再現した美しい木目模様天板】なめらかな手触り天板は高級感といい肌触りが兼ね備える上、水や汚れに強く、耐久性も優れて、お手入れも簡単です。汚れた時もサッと簡単に拭けます。2.【キャスター付きラック】キャスター付きなので、ラックの移動が楽々、お好みの場所に快適に移動することができます。3.【大収納力備える段階調節できるラック】ほしいものにすぐ手が届く多段ラックが付いています。シェルフの棚板は耐荷重15kgの頑丈設計で、本やDVD・CDなどをたっぷり収納できます。棚板はいくつの高さまで調節できるので、かなり高いものも収納できます。4.【横揺れ防止クロス補強金具で安全性を高め】安全性を高めるクロス補強金具がしっかりとデスクをサポート。安心安全な頑丈設計で、更なる品質に高く目指しました。5. 【一人暮らしにも、ビジネスにも】ゆったり快適に使えるから、ご自宅でも、オフィスでも大活躍！6.【スペース活用】スペースを有効活用、便利なスリムデスク場所を取らず、狭いスペースにも設置できます。7.【あらゆるシーンで使える】書斎・寝室・子供部屋・オフィスルーム・リビングルーム・ミーティングルーム8.【ご注意・付属品】简単な組み立て品★六角レンチと組立マニュアル付属

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商品の状態新品、未使用

いラインアップ パソコンデスクキャスター付きで移動可能ラック付きデスクワークデスク学習デスク 事務机/学習机

49分钟前

いラインアップ パソコンデスクキャスター付きで移動可能ラック付きデスクワークデスク学習デスク 事務机/学習机

¥15,300 ¥11,475

(税込) 送料込み
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www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

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GINGER掲載商品】 パソコンデスクキャスター付きで移動可能ラック付き

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