すとぷり いちごリングライト ころん

ライブで何度も使用しております。目立つ傷や汚れはありませんが素人目ですので、気にされる方はご購入をお控えください。

即購入○

バラ売り可能ですが、少々値上がりする可能性がございます。

すとぷり

ころんくん

リングライト

いちごリングライト

グッズ種類···ペンライト

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

