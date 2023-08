数量限定セール ワールドワイドキッズ フルセット＊2020年版＊未開封あり 知育玩具

Benesse World wide kids

stage1 〜 stage6 フルセットです。

2020年に定価23万円で購入しました。

stage 4まで開封済みですが、DVDなどは未使用品もあり、美品です。

stagd5、6は未開封未使用です。

下記教材が不足分です。教材としてはなくても問題ないものかと思います。

*stage1のフルーツの入っていた袋。

*stage2の英語パズルのひとつ。

*紙工作の一部。(ほとんど残っています)

おうちの方向けのガイドブックも揃っております。

写真2枚目に教材一覧を載せておきます。

ご参考ください。

何かご不明点がございましたらご質問いただければと思います*

#おうち英語

#ワールドワイドキッズ

#ディズニー英語システム

#ワールドワイドキッズフルセット

#ワールドワイドキッズ2020年

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

