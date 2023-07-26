【在庫あり/即出荷可】 オリンパス ■美品■ OLYMPUS 《完動品》 ZOOM μ[mju:]-II フィルムカメラ

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商品の説明
◆◆◆商品詳細◆◆◆
【希少】 HASSELBLAD ハッセルブラッド PM プリズムファインダー
レトロ OLYMPUS フィルムカメラ PEN-D3 日本製
〇商品状態
BESSAMATIC ベッサマチック フィルムカメラ ★マクロレンズ4枚付
→本体正面は比較的美品です。
NikonＦ100とRICOH G R1
光学に関しては撮影に大きく影響のある傷汚れは
超美品 NIKON L35 AD2 35mm f2.8 ピカイチ A847
無いように思います。
ZENZA BRONICA レンズ類
ファインダーはチリ等の混入があります。
Nikon F Photomic FTN Black フィルムカメラボディ
撮影に影響はありません。
FUJI FILM ハイブリッドインスタントカメラinstax mini evo
状態は必ず写真にてご確認ください。
PENTAX SP フィルム一眼 Takumar 55mm F1.8 S076
見落としでのご対応はしかねます。
キエフkiev 4AM Helios 53mm F1.8 キエフレンズキャップ付
カラープリント現像機 CP32 プロセッサ
〇動作チェック
PENTAX KX / SMC-M 50mm F1.4 レンズセット
・通電：OK
コニカレコーダー ジャンク
・シャッター：OK
【期間限定特価】Kodak PORTRA400 120 x3箱
・ズーム：OK
超美品！完動品！CANON IVS バルナック型 フィルムカメラ
・フラッシュ：OK
OLYMPUS μ（mju）ZOOM115 DELUXE
・セルフタイマー：OK
ASAHI PENTAX SV＋PENTAX MATER その他
・巻き上げ：OK
「1点モノ レトロ フィルムカメラ」オリンパス ペン EF 本革リメイク
・液晶：OK
良品】Mamiya 6 Six Type V 6x6 6x4.5 中判カメラ
は動作確認出来ました。
ちゆ様専用 CANON Autoboy S II PANORAMA #871
※フィルムを使用しての巻上巻戻し動作確認は
ネオパン100 acros 35mm 100ft 11
行いましたが，現像までは行っておりません。
オリンパスの名品O-Product
【匿名配送】PENTAX(ペンタックス)SP 一眼レフフィルムカメラ
長時間確認は行っておりません。
【美品】OLYMPUS OLYMPUS-PEN PEN-F #4088078
現状品となります。
CONTAX T VS フィルムカメラ
Nikon ニコン NPS 正規プロ改造品モータードライブ MD-4改
〇付属品
【整備済・完動品】 OLYMPUS PEN EE-3 ターコイズ
→写真の物のみになります。
箱付き！広角対応の進化版！Leica M2 セルフタイマー Rapid Load
CONTAX TVS 化粧箱付き ※ジャンク
◆◆◆その他◆◆◆
CANON キャノン A-1 フィルムカメラ ストロボ
ニコンS2 ニッコール50mmf2
・即購入OKですが，他サイトにも掲載
Nikon F4S ニコン フィルムカメラ
しているため，事前にご連絡いただけると
【大型カメラ撮影セット】トヨビューTOYO 4×5&6×9カメラと150mレンズ
幸いです。
【並品】 OLYMPUS μ mju 1482
【整備品・試写あり】Olympus PEN EES-2
・出品している商品は当方が使用していたものでは
CONTAX T3 レザーケース付き
ありません。
OLYMPAS μZOOM 105 DELUXE
使用期間，詳細な内容，お写真にない付属品について
ポラロイド 690 ケース付
の回答は出来かねます。
マミヤプレス ユニバーサル 6×9バック
早い者勝ち!! チノン ベラミ 超レア!!動作品 ケース説明書付!!
・製造から期間の経った品になります。
京セラ KYOCERA TPROOF Carl Zeiss 35mm F3.5
突然の動作不良も可能性は0ではありません。
[良品] Mamiya Sekor ULD C 300mm F5.6 Nレンズ
現状品としてのご理解をお願いします。
HASSELBLAD/ハッセルブラッド ワインダーCW
極上品 CONTAX Carl Zeiss Sonnar 210mm F4
・専門家ではないため、外観の状態は素人確認
キャノン eos3 フィルムカメラ
になります。
ニコン fm２ 中古
しっかりチェックしているつもりですが、
ポラロイドカメラ FX70 フィルム・アルバム付き
見落としがある可能性がありますので、
ニコン Nikon NIKOMAT NIKKO-N 1;2 f＝28mm
ご理解いただける方のみ購入お願いします。
[美品] SMC Pentax A 645 75mm f2.8
ニコン NEW FM2 シルバー後期モデル(美品)
・北海道，沖縄，離島までの発送の場合は，
希少 Zeiss Ikon TENAX II Tessar 40mm 2.0
500円追加でお願いします。
✨完動品✨美品 Konica コニカ BIG MINI F フィルムカメラ
購入前に事前にご連絡お願いします。
★露出計不調★ ヤシカ エレクトロ 35 GX #11451
美品 キャノン AE-1 ブラック ボディ フィルム モルト新品交換済 Y683
#フィルムカメラ
完動品◎ペンタックスSPF × 55mm f1.8 フィルムカメラ #076
#カメラ
ドイツ製ROLLEICORD II型carlzeissTriotarF3.5
#オリンパス
【新品未開封】INSTAX SQUARE SQ 1 GLACIER BLUE
#ミュー
Carl Zeiss distagon 25mm F2.8
PENTAX 67 smc 1:2.8/90 PH-SB 67mm
F77012500
レオタックスf ＋ Topcor 1:3.5 f=5cm （コレクション鑑賞用
商品の情報
ブランド
オリンパス
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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「レトロ フイルムカメラ」オリンパス 35 SP 木の皮 リメイク
■美品■ オリンパス OLYMPUS μ[mju:]-II ZOOM 《完動品》
Konica BiG mini BM-201
◆◆◆商品詳細◆◆◆〇商品状態 →本体正面は比較的美品です。 光学に関しては撮影に大きく影響のある傷汚れは 無いように思います。 ファインダーはチリ等の混入があります。 撮影に影響はありません。 状態は必ず写真にてご確認ください。 見落としでのご対応はしかねます。〇動作チェック ・通電：OK ・シャッター：OK ・ズーム：OK ・フラッシュ：OK ・セルフタイマー：OK ・巻き上げ：OK ・液晶：OK は動作確認出来ました。 ※フィルムを使用しての巻上巻戻し動作確認は 行いましたが，現像までは行っておりません。 長時間確認は行っておりません。 現状品となります。〇付属品 →写真の物のみになります。◆◆◆その他◆◆◆・即購入OKですが，他サイトにも掲載 しているため，事前にご連絡いただけると 幸いです。・出品している商品は当方が使用していたものでは ありません。 使用期間，詳細な内容，お写真にない付属品について の回答は出来かねます。・製造から期間の経った品になります。 突然の動作不良も可能性は0ではありません。 現状品としてのご理解をお願いします。・専門家ではないため、外観の状態は素人確認 になります。 しっかりチェックしているつもりですが、 見落としがある可能性がありますので、 ご理解いただける方のみ購入お願いします。・北海道，沖縄，離島までの発送の場合は， 500円追加でお願いします。 購入前に事前にご連絡お願いします。#フィルムカメラ#カメラ#オリンパス#ミューF77012500
商品の情報
ブランド
オリンパス
商品の状態
目立った傷や汚れなし
【在庫あり/即出荷可】 オリンパス ■美品■ OLYMPUS 《完動品》 ZOOM μ[mju:]-II フィルムカメラ
375
57分钟前
【在庫あり/即出荷可】 オリンパス ■美品■ OLYMPUS 《完動品》 ZOOM μ[mju:]-II フィルムカメラ
¥
16,000
¥
12,000
(税込) 送料込み
6
11
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商品の情報
カテゴリー
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カメラ
フィルムカメラ
オリンパス ■美品■ OLYMPUS 《完動品》 ZOOM μ[mju:]-II
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
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8a6995509a643
1481
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
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【在庫あり/即出荷可】 オリンパス ■美品■ OLYMPUS 《完動品》 ZOOM μ[mju:]-II フィルムカメラ
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