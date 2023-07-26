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【残りわずか】 アリカ・シュミット直筆サイン入り2Lサイズ写真‥ドイツの陸上選手 スポーツ選手

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美女アスリート‥
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アリカ・シュミット直筆サイン入り2Lサイズフォト…
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新品…極美品…撮影時のみ開封…
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約127mm×179mm…サイズ
羽生結弦　新聞/雑誌 切り抜き 2011〜2022年

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値下げは出来ません…即購入で構いません。
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大谷翔平　フォトカード
アリカ・シュミット
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大谷翔平 二刀流 フィギュア SEIKO非売品 アストロン PROSPEX
ドイツ・ヴォルムス出身の短距離走、中距離走の陸上選手。
川﨑颯太選手　2023 黒GEM

2022 BBM CROWN藤川球児 ホログラム直筆サインカード　 /5枚限定
2017年ヨーロッパジュニア陸上競技選手権大会の4 x 400メートルリレーで銀メダル、
RIZIN landmark5 平本蓮　非売品シール

ミハエル・シューマッハサイン入りフォト(A4～B5サイズ)
2019年ヨーロッパU23陸上競技選手権大会の同種目で銅メダルを獲得。 
大谷翔平選手　顔だらけ　Tシャツ

杉内俊哉　直筆サイン　直書き
生年月日： 1998年11月8日 (年齢 23歳)
プロ野球チップス　第二弾

スーパーレア！広島カープ栗林良吏選手サイン入りアンダーシャツ
出生地： ドイツ ヴォルムス
宇野昌磨　2017年　バナータオル 新品未使用

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こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。
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複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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美女アスリート‥アリカ・シュミット直筆サイン入り2Lサイズフォト…Alica Schimidt新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。値下げは出来ません…即購入で構いません。アリカ・シュミット ドイツ・ヴォルムス出身の短距離走、中距離走の陸上選手。2017年ヨーロッパジュニア陸上競技選手権大会の4 x 400メートルリレーで銀メダル、2019年ヨーロッパU23陸上競技選手権大会の同種目で銅メダルを獲得。 生年月日： 1998年11月8日 (年齢 23歳)出生地： ドイツ ヴォルムス こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

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【残りわずか】 アリカ・シュミット直筆サイン入り2Lサイズ写真‥ドイツの陸上選手 スポーツ選手

1分钟前

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