【残りわずか】 アリカ・シュミット直筆サイン入り2Lサイズ写真‥ドイツの陸上選手 スポーツ選手

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美女アスリート‥アリカ・シュミット直筆サイン入り2Lサイズフォト…Alica Schimidt新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。値下げは出来ません…即購入で構いません。アリカ・シュミット ドイツ・ヴォルムス出身の短距離走、中距離走の陸上選手。2017年ヨーロッパジュニア陸上競技選手権大会の4 x 400メートルリレーで銀メダル、2019年ヨーロッパU23陸上競技選手権大会の同種目で銅メダルを獲得。 生年月日： 1998年11月8日 (年齢 23歳)出生地： ドイツ ヴォルムス こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

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