●サイズ:

身幅94 cm

着丈76 cm

ゆき91cm

●素材:

素材:【本体】ポリエステル95%,ポリウレタン5%【メッシュ部分】ポリエステル100%

●商品状態

試着のみ、限りなく新品に近い

パーカー メッシュ切替ハイネックジャージパーカー

大人気完売品

Free サイズ

公式ストア、ZOZOTOWN完売品。現在再販予定なしのかなり貴重品となっております。

1度室内で着用後暗所にて保管

サブカルスポーティーを表現した、ハイネックフードのメッシュ切替ジャージ。

曲線切替をメインとしたアーチ切替や、REFLEMのロゴデザインなど独自のディティールに拘った1着です。

サイバーテイストな最先端のストリートスタイルを演出するユニセックスアイテムとなっております。

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

ililil

イルイルイル

TRAVAS TOKYO

トラバストーキョー

REFLEM

レフレム

ACDC rag

Dimmoire

civarize

MILKBOY

KRY

ankorock

amilige

地雷系

サブカル系

量産型

天使界隈

NieR anonenone satori maonosuke

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

タイプ···ジップアップ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド レフレム 商品の状態 未使用に近い

