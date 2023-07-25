【年中無休】 ローテーブル センターテーブル シンプル センターテーブル

商品名：ダイニングテーブル フォレスト

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■サイズ 幅150×奥行85×高さ70cm

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■素材：パイン材

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◆組み立て式の商品になります。商品到着後はお客様ご自身で組み立てをお願いしております。

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■ご購入前に在庫確認致しますのでコメントお願い致します

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■土日祝日は発送をお休みさせていただいてます

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■北海道、沖縄、離島への配送は対応できません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品名：ダイニングテーブル フォレスト■サイズ 幅150×奥行85×高さ70cm■素材：パイン材◆組み立て式の商品になります。商品到着後はお客様ご自身で組み立てをお願いしております。■ご購入前に在庫確認致しますのでコメントお願い致します■土日祝日は発送をお休みさせていただいてます■北海道、沖縄、離島への配送は対応できません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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