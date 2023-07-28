経典 テーブルランプ ルイスポールセン YUH 照明 Table フロアスタンド

光源の色···白色

ロング虎斑竹 / 小フロアランプ

大塚家具にて購入したものになります。

マーカー様専用ランプベース4台

大きな傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

商品の情報 ブランド ルイスポールセン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

光源の色···白色大塚家具にて購入したものになります。大きな傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

商品の情報 ブランド ルイスポールセン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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