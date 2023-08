☆全文必読お願い致します

☆全文必読お願い致します★初期不良返品保証付き!★純正レンズ2本セット!●試写作例ご覧下さい(^^)ボディ/minolta SRT SUPERオールドミノルタminolta 機械式一眼レフの決定版です!名機SRT101のマイナーチェンジ機種にして、機械式の一眼レフの一つの完成形です。【外観】大変綺麗です。画像ご覧下さい!微小な傷がある以外はほとんど欠点の無い美しいボディです。【機能】全て点検、整備済です。安心してご使用いただけます。シャッター速度、感覚ですが、きっちりと変化し、粘りもありません。絞り連動OK、露出計、稼働しています。精度も誤差の範囲かと思います。★フィルム室モルト・フェルト施工済。ミラー受けのスポンジ交換済。【光学系】ファインダー、スクリーン、プリズム分解清掃済みでとても綺麗です。レンズ/●MC ROKKOR PF 50mm f1.7/●MDzoom 100〜200mm f5.6【外観】使用感はあります。画像ご確認下さい。【機能】2本とも全てスムーズに稼働します。【光学系】2本とも小チリ程度です。通常撮影には影響ありません。【試写】作例つい先日撮影しまきたので、画像ご確認下さい。付属品●本革製ネックストラップ●各レンズキャップ前2、後1●レンズフィルターSL実用美品×1●新品代替電池◆ご注意!◆当方、個人出品です。安心してフィルムカメラを楽しんで頂きたく、自分なりに最善を尽くしておりますが、実用以上の精度、新品レベルをお求めの方は専門店実店舗で、確認の上保証付きでのご購入をお勧め致します。中古整備品である事をお考え頂き、イーブンで節度ある気持ちの良いやり取りができます事を切に願っております。そのことを前提に、こちらも丁寧に心を込めて対応する所存です。※使用に関わる明らかな初期不良(到着から5日以内にご連絡下さい)がありましたら返品、修理等、出来る限りの対応をさせて頂きます。また、使い方等のアフターフォローも厭いません。但し、値引き販売の場合はアフターサービス、返品・返金対応ができません。そういった諸々を含めた値段設定をしておりますので、ご了承下さい。善きご縁がありますように(^-^)☆

