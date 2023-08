★お求めやすく価格改定★ ヴィンテージ　70年代　Levi’s 70505 スモールe 40 Gジャン/デニムジャケット

ニュースタイル価格変動型

----------------------

いいね3つにつき500円アップ。

2日売れなければ300円値引き。

適正価格からのスタートです。

いつ買うかはあなた次第ですが誰が買うかも分かりません。

したがってお取り置きは行いませんのでご了承ください。

お値段交渉は即決のみ承ります。

----------------------

Levi’s / 70505 0213 / ヴィンテージ / 70s / BigE / 移行期 / 66前期 / 最初期

ヴィンテージのリーバイスの70505。

BigEからスモールeへの移行期、ケアタグ付きです。

サイズは40。

色残りも7-8割程度ございます。

人気の高まっているアイテムなので、価格の高騰が予想されます。

資産として持っておいても間違い無いでしょう。

この機会に是非。

サイズ表記 40

肩幅 46.5cm

身幅 53.0cm

着丈 59.0cm

袖丈 62.0cm

----------------------

ラルフローレン / ブルックスブラザーズ / Patagonia / ノースフェイス / L.L.BEAN / Eddie Bauer / Levi’s / 501 , 505 , 517 , 550 / OldGap / オールドギャップ / Stussy / OldStussy / Sears / JCPenny / Dickies / Carhartt / レザージャケット / スタジャン / モヘア / カーディガン / オンブレ / シャドーチェック /レーヨンシャツ / ヴィンテージ / 50s , 60s , 70s , 80s , 90s , Y2K

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

