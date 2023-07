かすみん様専用

ドロップショルダーとふわっとしたフレアシルエットがポイントのワンピースです⚘˖*

★本日のみお値下げ★スイッチングデザインワンピース グレー

ウエストコード入りで絞り具合を調節できるのも嬉しいポイント◎

⭐️グレースコンチネンタル⭐️タイルプリントギャザーワンピース⭐️2022SS

可愛くなりすぎない、落ち着いたカラーリングで大人レディーに仕上がります◡̈*

■状態:

【eaphi】one shoulder jumper skirt ショート

汚れ、ほつれなどはありません。比較的綺麗な状態です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

シップス

