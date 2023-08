上質で快適 ダンク 【完売】【新品未使用】ナイキ ロー "ネイビー/イエロー" グラフィティ スニーカー

※ 24時間以内に商品発送致します(どうしても都合がつかない場合は、事前にご連絡させて頂きます)

他のサイトでも同時出品しておりますので、購入のタイミングによっては売れてしまってる場合もございます。その際は先に購入した方を優先し、キャンセルさせて頂く場合もございますのでご了承ください。できればコメントにて在庫確認をよろしくお願い致します。

■商品名

Nike Dunk Low Graffiti "Navy/Yellow"

Nike Dunk Low Retro "White/Black" パンダ

ナイキ ダンク ロー グラフィティ "ネイビー/イエロー"

《アッパーのキャンバス生地をネイビー、イエローをグラデーションカラーとして採用。インソールにもグラフィティ調のデザインが施され、"ナイキ"のロゴがデザインされている》

■品番

DM0108-400

■サイズ

27.5cm

US 9.5

■状態

新品、未使用

■購入先

atmos

■付属品

箱 黒タグ

新品未使用ですが、出荷時からの細かい傷やスレ等ございます。黄ばみ防止剤、乾燥剤を入れてジップロックで保管しておりますが、あくまで個人での保存となりますので、神経質な方は購入はお控え頂きますよう宜しくお願い致します。【保存で使用している備品は付きませんので、ご注意ください】

バレンシアガ ト

ご不明な点などありましたら、必ずご購入前にご確認お願いいたします。

メインカラーネイビー

人気モデルNIKE ダンク

スニーカー型ローカット(Low)シーン···ランニング/トレーニング

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

