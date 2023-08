パク・ボゴム「ボーイフレンド」

DVD BOX &ボゴムセット

★パク・ボゴム&ソン・ヘギョ

主演の『ボーイフレンド』

①②③セット出品。

パク・ボゴム「ボーイフレンド」 DVD BOX &ボゴムセット

① DVD BOX I+II (全16話)

・定価¥16,200(税込)

2BOX=¥32,400

・国内正規品

・このDVDは自分の保存用で、

1〜2回鑑賞(盤面綺麗です)

② ボーイフレンド絵柄の

綴じ込みポスター付き雑誌。

表紙パクボゴム

韓流ぴあ2019年4月号

パクボゴム12ページ分

③「ボーイフレンド」関連グッズいろいろ

・「ボーイフレンド」ICパスケース1点

Mnet 非売品(外箱とチェーン付き)

外箱から出していますが、本体は

新品・未開封・未使用です。

・TSUTAYAきらきらキャンペーン

2020年2月 非売品

ボーイフレンドマグネット

新品・開封済み・未使用

・バックナンバー

♢TSUTAYAマガジン2020年

♢ゲオナビ特別号

こちらは、ボーイフレンド、

雲が描いた月明り・

君を憶えてるの作品も

押さえられており、

表紙入れて11ページ分あります。

・ボーイフレンド絵柄のキーホルダー1点。

新品・開封済み・未使用(綺麗)

・表:ボーイフレンド、裏ハングル表記の

ラミネート加工1点。

・おまけ的にパクボゴムのフォトカード類

5枚添えます。

★DVDBOXは、Ⅰ&IIともに、

特典映像付き

♢制作発表会

♢台本読み合わせ

♢メイキング

♢ハイライト映像など。。

パク・ボゴム「ボーイフレンド」 DVD BOX &ボゴムセット



★お試しBlu-ray付き

BOXⅠは第1話〜4話

BOXⅡは第9話〜12話

◎DVDに元々付属する

ブックレットとカードは、

付かないため、②③を添えましたので

ご了承ください。

★写真10枚目に写っている紺色の箱に

入れて出品予定です。(バラ売りは無し)

★とても大切にしてきましたが、

長い時が流れていますので、

その旨を、ご理解ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

