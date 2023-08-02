熱販売 新品 ac様専用 vaultroom初音ミク XL ボルトルーム パーカー パーカー

■ 商品内容
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商品名 ： vaultroom×初音ミク コラボ パーカー
チャンピオン ビンテージ リバースウィーブ パーカー 90年代刺繍タグ
ブランド ： ボルトルーム
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サイズ ： XL
【完売品】that's life パーカー
カラー ： ブラック / black
FCRB Bristol マルチカラースターロゴ ジップパーカー
購入時期 ： 2023年3月
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■ 商品状態
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新品・未使用
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■ 配送について
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送料無料、匿名配送となります 。
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可能な限り迅速に対応させていただきます。
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■他出品者様へ
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【入手困難】camp high 新品未使用品
■ 備考
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コメントなし即購入も大歓迎です！
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樹莉さん専用 他の人購入×
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ダイリク パーカー
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■ 商品内容商品名 ： vaultroom×初音ミク コラボ パーカーブランド ： ボルトルームサイズ ： XLカラー ： ブラック / black購入時期 ： 2023年3月■ 商品状態新品・未使用■ 配送について送料無料、匿名配送となります 。可能な限り迅速に対応させていただきます。■他出品者様へ商品画像、商品説明の盗用はおやめください。確認次第スクリーンショット保存の上、事務局に通報いたします。■ 備考ペットなし、喫煙者なしコメントなし即購入も大歓迎です！---------------------------------------------------------------------.--.-.-.-.-# # # # # # # # # # # # # # # #