●型番:EOS 7D Mark II

●ブランド・メーカー:Canon キャノン

標準&超望遠ダブルズームレンズセット!!

プロに愛される高速連写が魅力!!

超高画質動画も撮れる!!

APS-C機最高峰で新時代の高速・高画質を生むデュアル DIGIC 6を搭載!!

AFセンサーを搭載するデジタル一眼レフとしてもっとも多い測距点となる65点の新開発オートフォーカスシステムを採用!!

高速連写を実現しているので、飛行機、鉄道、鳥、スポーツなどの動体を撮影するのに適しています!!

【セット内容】

付属品は写真をご参照下さい。

レンズの型番はこちら↓

・EF-S 18-55mm f4-5.6 IS STM

・EF-S 55-250mm f4-5.6 IS Ⅱ

【商品状態】

動作確認済み。↓以下詳細

『ボディ』

●通電確認:OK

●シャッター:OK

●フラッシュ(ストロボ発光):OK

●セルフタイマー:OK

●SDカードへの保存確認:OK

『レンズ』

●ズームリングの動作:OK

●AF動作:OK

●MF動作:OK

『光学』

ファインダー:カビやクモリはなくクリアな状態です。

レンズ↓↓

カビ:なし

クモリ:やや有(撮影に支障のない程度)

→EF-S 55-250mm f4-5.6 IS Ⅱ

バルサム切れ:なし

絞り羽の油染み:なし

チリ:撮影に支障のない程度

モルト:綺麗な状態です。

簡易清掃&アルコール消毒済み。

上記記載内容以外の確認はしておりませんので、ご理解下さい。

状態は添付の写真を確認し、ご判断下さい。

リユース品である事をご理解の上、ご購入下さい。

ご検討、宜しくお願い致します。

管理番号:230406-124

他の商品も出品しておりますので是非、ご覧下さい!!

#KTカメラ

フィルムカメラ デジタル一眼レフ 一眼レフ 写真

#カメラ女子

#レトロ写真

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

