男の子向けプレゼント集結 HP ProBook 430G6/CT OS:Windows10Pro ノートPC

●メーカー：HP

サーフェス プロ4 本体 キーボード カバー ジャンク

●機種名：ProBook 430 G6/CT

【スペック満載】中古ノートパソコン テンキー搭載 Office付き 初期設定済み

●OS:Windows10Pro

Dell Inspiron 13 5301 第11世代 i3/8GB/256GB

●CPU：Intel Corei3-8145U(第8世代)

【初心者OK！】最新OS！タッチIDあり！MacBook Air きれいな画面

●メモリ：16GB

【新品未使用】2021 MacBook Pro 16インチ M1 Pro

●ストレージ：SSD256GB

M1 MacBook Air 2020 13インチモデル ゴールド

●MS Office home&Bussiness 2019 インストール、認証済み

Core i7 第4世代 TOSHIBA SSD ノートパソコン

●液晶：13.3型 HD 1366 x 768

週末まで✨可愛い白のNECノートPC♪設定済みで初心者もすぐ使える❣カメラ付き✨

●LAN：Realtek PCIe GBE

レッツノート SX1 SATA3解放済 OFFICE2021

●WiFi：Realtek RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac

小型&軽量Win11超高年式2019年Corei5＆高速SSD/メモリ8G/無線

●Bluetooth機能あり

保証あり)Thinkbook13S Gen2 Corei5 dsさん用

●カメラ：720p HD

最終値下げMacBook Air 13-inch,2018 128GB

●重量1435g程度

【値下しました】APPLE MacBookPro MLUQ2J/A

●Windows11対応機種

レノボ IdeaPad3 Ryzen5 15.6インチ フルセット

●インターフェイス

HP Spectre x360 Convertible 13-ae019TU

USBポート3.1(Gen1）タイプA×2

【m.y様専用】Lenovo IdeaPad S540 i5/8G/256G

USBポート3.1タイプC×1

✨美品✨ MacBook Air 2020 255GB ピンクゴールド

LANポート×1

美品 Office搭載 VAIO ProPG VJPG1113 第8世代 FHD

HDMIポート×1

DELL Alienware X17 R2 カスタマイズモデル

SDカードスロット有り

【最終日】薄くて軽いhp ProBook✨カメラ付きノートパソコン【sale】

DVD(BD)ドライブなし

Skynew W4 ミニパソコン

コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック（3.5mm）有り

✨美品✨超速SSD搭載✨Core i3 Blu-ray カメラ ノートパソコン

セキュリティスロット（ノーマルサイズ7×3）有り

89☆初心者向き☆初期設定済☆すぐ使える☆正規Office2019☆高速動作

●付属品：

acer Gateway/NE574★Corei3/新品SSD256/メモリ4

本体

タブレットPC LTE HPElite X2 1012 G2 i5 7200U

ACアダプター

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●メーカー：HP●機種名：ProBook 430 G6/CT●OS:Windows10Pro●CPU：Intel Corei3-8145U(第8世代)●メモリ：16GB●ストレージ：SSD256GB●MS Office home&Bussiness 2019 インストール、認証済み●液晶：13.3型 HD 1366 x 768●LAN：Realtek PCIe GBE●WiFi：Realtek RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac●Bluetooth機能あり●カメラ：720p HD●重量1435g程度●Windows11対応機種●インターフェイス USBポート3.1(Gen1）タイプA×2 USBポート3.1タイプC×1 LANポート×1 HDMIポート×1 SDカードスロット有り DVD(BD)ドライブなし コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック（3.5mm）有り セキュリティスロット（ノーマルサイズ7×3）有り●付属品：本体ACアダプター

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

出品6月中まで！MacBook retina 12inch 2017Think pad T520 ノートPCThinkPad X270 第6世代i5 メモリ8GB SSD256GB