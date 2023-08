MAISON KITSUNE' メゾンキツネ

BOTT シャツ

OXFORD FOX HEAD EMBROIDERY CLASSIC SHIRT

Oversized Regular Collar Shirt



ホワイト系

定価¥29,700

サイズ36(SMALL)

肩幅41

身幅46

着丈67

袖丈61

※素人採寸

メンズSサイズ、レイディースMサイズほどの大きさです。

コットン100

ポルトガル製

オックスフォードシャツ。

- 胸元に「Fox Head」の刺繍パッチ付き

- ボタンダウン

- ボックスプリーツ

- ストレートシルエット

商品の情報 商品のサイズ S ブランド メゾンキツネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

