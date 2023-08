Reebokのスニーカー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド リーボック 商品の状態 新品、未使用

Reebokのスニーカーランニングシューズです☆ジーポンプフュージョン M49953使おうと購入したまま履かずに自宅保管しておりました!今では販売していない貴重なデザインです(⁠⊙⁠_⁠◎⁠)ブラックベースにさりげなく文字が浮かび上がったデザイン!ポンプでお好みのフィット感まで調節可能!サイズは26.5カラーもブラックで使いやすいカラーです!購入の際に入っていた型崩れ防止の中の詰め物も入ったままです!新品未使用です!靴が増え不要になったので、きれいな状態のうちに出品いたしました!いかがでしょうか?(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)箱はありません。カラー...ブラック履き口...紐

