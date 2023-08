新製品情報も満載 HERILL MaW別注 アイテム: Duck 1951 ERDL Parka モッズコート

ブランド: HERILL MaW別注

アイテム: Duck 1951 ERDL Parka

Size:3

価格¥143,000(税込)

カラー:ブラック

状態:新品 試着のみ

SIZE] (cm)

3 (着丈110 / 身幅83/ 裾丈62 / 肩幅61 )

モデル (身長180 / 体重70 / 着用サイズ3 )

Material : Cotton 100%

Made In Japan

maw札幌にて購入した100%正規品です。

自宅保管の為、神経質な方、完璧な物を求める方は入札しないでください。

すり替え防止の為返品交換はできません。

神経質な方、完璧な物を求める方は入札ご遠慮ください。

質問OK。

HERILL MaW別注 アイテム: Duck 1951 ERDL Parka

クレーム返品は受け付けておりません。

気になることがあればお応えいましますね。

自己責任で入札してください。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

ブランド: HERILL MaW別注アイテム: Duck 1951 ERDL ParkaSize:3価格¥143,000(税込)カラー:ブラック状態:新品 試着のみSIZE] (cm)3 (着丈110 / 身幅83/ 裾丈62 / 肩幅61 )モデル (身長180 / 体重70 / 着用サイズ3 )Material : Cotton 100%Made In Japanmaw札幌にて購入した100%正規品です。

