注目ブランドのギフト SALE ParrapaRapper × WIND and SEA Parker パーカー

カラー···ブラック

dime foodie パーカー

コラボのパーカーです。

こちらで買いまして、使用しておりましたが

サイズが合わなく手放します。

使用感はあります。

パラッパラッパー好きには間違いないものです!

ゲーム

簡易梱包

#古着

#プルオーバー

#パーカー

#フリース

#アウター

#ボアジャケット

#チェック

#ジャケット

#ユニクロ

#GU

#H&M

#NIKE

#adidas

#PUMA

#Reebok

#スポーツ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ウィンダンシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

