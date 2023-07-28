お気に入りの OHGA サッカーブラウス イエロー シャツ/ブラウス(七分/長袖)

OHGA サッカーブラウス イエロー
新品未使用 HYKE LINEN BIB FRONT SHIRT 21ss
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OHGAのサッカーブラウス、タグ付きです。
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若干大きいと感じ、結局クローゼット保管したままになっていました。
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細かいことが気になる方はご遠慮くださいませ。
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再販はないようなので、お探しの方に。
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45rマーガレットプリントのボレロシャツ インディゴ
季節感···春
ビアズリー 新品未使用 コットンコードシャツ
IENA ラミーリヨセル バックギャザーシャツ38
#OHGA
2023新作 タグあり
#サッカーブラウス
minimal stripe シャツ
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|ヨリ
|商品の状態
|未使用に近い
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OHGA サッカーブラウス イエローOHGAのサッカーブラウス、タグ付きです。試着のみ。若干大きいと感じ、結局クローゼット保管したままになっていました。細かいことが気になる方はご遠慮くださいませ。再販はないようなので、お探しの方に。5/26値下げカラー···イエロー袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春#OHGA#サッカーブラウス
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|ヨリ
|商品の状態
|未使用に近い