WIND AND SEA NBA x WDS Polo Sweat (Chicago Bulls) "CHI"

ウィン ダン シー エヌビーエー x WDS ポロ スウェット (シカゴ・ブルズ) "CHI"

商品名:NBAxWDS Polo Sweat (CHICAGO BULLS) / CHI - M

COLOR/STYLE: BlackxRed(黒/赤)

商品状態:新品未使用(未開封)

サイズ:M

購入先: wind and sea公式オンライン(抽選当選品)

今後再販も無いと言わる超希少な逸品です!

今のところ、大幅な値下げはあまり考えておりません。

こちらはすり替え防止の為、返品交換不可となります。

個人情報を切り取った納品書もお付け致します。

また、他サイトにも出品しております。

そちらの方が先に購入された場合、取引中でもキャンセルさせて頂きますので、ご了承下さいませ。

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウィンダンシー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウィンダンシー 商品の状態 新品、未使用

