選ぶなら buoybuoy ブイ ギンガムEDODAKI OBAKEブラウス シャツ/ブラウス(七分/長袖)

アンビデックスのブランドbuoybuoy(ブイ)のギンガムEDODAKI OBAKEブラウスです。

軽やかで夏場も涼しく着用できそうです。

※1th anniversaryの時にリバイバルで販売されたものです。

■着用回数/状態

タグは切ってしまいましたが、試着のみの新品未使用品になります。

購入後、自宅クローゼットにて保管しておりました。

■お色

水色 ブルー

■素材

コットン 綿100%

■サイズ

画像の最後をご確認ください

カラー···ブルー

柄・デザイン···チェック

素材···コットン

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アンビデックス 商品の状態 新品、未使用

