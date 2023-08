数量は多 美品！!　刺繍ブラウス　春ブラウス　花柄ブラウス シャツ/ブラウス(七分/長袖)

フリークスストアの刺繍ブラウス

赤いコーデュロイ生地にバラの刺繍と

ふんわりした袖がとても可愛いです♪

Made in indiaのお品ですが

ウクライナ刺繍に良く使われる

模様が刺繍されております

たむらさきさんも着用されているお品です(*^^*)

着画には同型の色違いのものも載せております

丈感や着こなしの参考にされてください

素材

本体 綿100%

刺繍糸 ポリエステル

サイズ フリー

身幅約51cm

身丈約60cm

特に着用によるダメージは

見あたりませんが

ビンテージ加工がされているため

元々古着のような風合いのあるお品物です

ご了承いただける方のみご購入くださいませ

チチカカ マライカ Rashmi アメリカンラグシー チャオパニック ニコアンド モン族 エスニック アジアン H&M ZARA ジーナシス ローリーズファーム パラビオン イエナ ハグオー porterdesboutons ポルテデブトン フォークロア

アンティーク ジャーナルスタンダード ボヘミアン アノーキ サンタモニカ ラタンワンピース ルーマニア 東欧 ラバリ キャピタル アフガン ネストローブ イチアンティークス インド グジャラート ドーサ ヨーガンレール ハウスオブロータス ジャンティーク イザベルマラン アナトミカ ササフラス ヴィシヴァンカ ソロチカ

ナイジェルケーボン SM2 サマンサモスモス キルキー ドーサ ヨーガンレール ジャンティーク イザベルマラン アナトスタジオクリップ sorochika Vyshyvanka リンネル デニム&ダンガリー denimdungaree ゴートゥーハリウッド ungrid Kastane ハウスオブロータス

チャオパニックティピー kilki relume

Another Edition EYEDOLL Deuxieme Classe

ミナペルホネン カスタネ ナノユニバース

ロキエ グリモワール アッシュ BOHO アノーキ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フリークスストアの刺繍ブラウス赤いコーデュロイ生地にバラの刺繍とふんわりした袖がとても可愛いです♪Made in indiaのお品ですがウクライナ刺繍に良く使われる模様が刺繍されておりますたむらさきさんも着用されているお品です(*^^*)着画には同型の色違いのものも載せております丈感や着こなしの参考にされてください素材本体 綿100%刺繍糸 ポリエステルサイズ フリー身幅約51cm身丈約60cm特に着用によるダメージは見あたりませんがビンテージ加工がされているため元々古着のような風合いのあるお品物ですご了承いただける方のみご購入くださいませ

