【超お買い得！】 コムデギャルソン コムコム フリル スカート付きショートパンツ ショートパンツ

ご覧頂きまして、有難うございます( •̀ .̫ •́ )✧

コムデギャルソン コムコム のフリル スカート付きハーフパンツになります。

色 黒

素材 ポリエステル

ウエスト 39㎝ ベルト通しあります

パンツ丈 59㎝

スカート丈 一番長い箇所56㎝

スカートは少し下がる感じでの着用になりますので、着用丈は長くなります。

素人採寸になりますので、誤差はあるかと思います。

ハーフパンツにフリルスカートが付いているタイプで、下にレギンスやタイツを着用しても可愛いですよ。

質問、不明点ありましたら、コメント欄から宜しく御願い致します。

ご購入はコメント無しの即購入で大丈夫ですので、宜しく御願い致します。

他にもgarçon出品しておりますので、宜しくお願い致します(*´꒳`*)

#コムデギャルソン

#パンツ

#スカート

#ケイニノミヤ

#変型

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド コムデギャルソンコムデギャルソン 商品の状態 未使用に近い

