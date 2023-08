商品をご覧いただきありがとうございます。

【直筆サイン入りsizeXL】the sea and cake FISH TEE

お手数ですが一度プロフィール欄もご確認を

よろしくお願い致します。

.˚⊹⁺‧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈‧⁺ ⊹˚.

▷▶︎▷サイズ表記

L

▷▶︎▷寸法「平置き」

・着丈70cm ・身幅56cm ・肩幅51cm ・袖丈24cm

︎︎︎︎︎︎

︎︎︎︎︎︎☑︎多少の誤差はご容赦下さい

━━━━━━━━━━━━━━━

▷▶︎▷商品状態

「❷」

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

❶新品未使用&デッドストック

❷古着特有の使用感はあるが目立つダメージや大きな汚れは無し

❸部分的なダメージや汚れあり

❹過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。着用は可能

No.280

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

